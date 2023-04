Exposition de Brigitte MAROT Maison des associations et du tourisme Le Temple-sur-Lot Catégories d’Évènement: Le Temple-sur-Lot

Exposition de Brigitte MAROT Maison des associations et du tourisme, 14 août 2023, Le Temple-sur-Lot. Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : du lundi au samedi, de 10h à 18h, et de 10h à 13h le dimanche..

2023-08-14 à ; fin : 2023-08-27 18:00:00. EUR.

Maison des associations et du tourisme Place des Templiers

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Exhibition visible during the opening hours of the Tourist Office: Monday to Saturday, from 10 am to 6 pm, and from 10 am to 1 pm on Sunday. Exposición visible durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo: de lunes a sábado, de 10.00 a 18.00 horas, y de 10.00 a 13.00 horas los domingos. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes zu sehen: montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr. Mise à jour le 2023-03-31 par OT Lot-et-Tolzac

