Exposition photographique par Trio Photos 2 Place du café, 19 juin 2023, Le Temple-sur-Lot.

Retrouvez l’exposition du groupe LE TRIO PHOTOS à la salle d’exposition de l’Office de Tourisme Lot-et-Tolzac.

Exposition visible aux heures d’ouverture de l’Office de Tourisme : le lundi de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 13h..

2023-06-19 à ; fin : 2023-07-01

2 Place du café Maison des associations et du tourisme

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Find the exhibition of the group LE TRIO PHOTOS in the exhibition room of the Tourist Office Lot-et-Tolzac

Exhibition visible during the opening hours of the Tourist Office: Monday from 2pm to 5pm, Tuesday to Friday from 10am to 5pm and Saturday from 10am to 1pm.

Visite la exposición del grupo LE TRIO PHOTOS en la sala de exposiciones de la Oficina de Turismo de Lot-et-Tolzac.

La exposición puede visitarse durante el horario de apertura de la Oficina de Turismo: lunes de 14:00 a 17:00, de martes a viernes de 10:00 a 17:00 y sábados de 10:00 a 13:00.

Finden Sie die Ausstellung der Gruppe LE TRIO PHOTOS im Ausstellungsraum des Fremdenverkehrsamtes Lot-et-Tolzac.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes zu sehen: montags von 14:00 bis 17:00 Uhr, dienstags bis freitags von 10:00 bis 17:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr.

