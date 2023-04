Exposition de peintures et macramé par Sabine CORMY 2 Place du café Le Temple-sur-Lot Catégories d’Évènement: Le Temple-sur-Lot

Exposition de peintures et macramé par Sabine CORMY 2 Place du café, 22 mai 2023, Le Temple-sur-Lot. Entre peintures et macramés, retrouvez l’exposition de Sabine Cormy..

Between paintings and macramé, find the exhibition of Sabine Cormy. Entre cuadros y macramé, descubra la exposición de Sabine Cormy. Zwischen Gemälden und Makramee finden Sie die Ausstellung von Sabine Cormy. Mise à jour le 2023-03-31 par OT Lot-et-Tolzac

