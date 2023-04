Soirée african fiesta Le Solar Café, 19 mai 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Solar Café ouvre ses portes pour la saison 2023 !

Musique par DJ Boubé (Zim production), tapas et planches à partager..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 . .

Le Solar Café Plage de Castelmoron-sur-Lot

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Solar Café opens its doors for the 2023 season!

Music by DJ Boubé (Zim production), tapas and boards to share.

¡El Solar Café abre sus puertas para la temporada 2023!

Música de DJ Boubé (producción Zim), tapas y platos para compartir.

Das Solar Café öffnet seine Türen für die Saison 2023!

Musik von DJ Boubé (Zim production), Tapas und Brettchen zum Teilen.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Lot-et-Tolzac