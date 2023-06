JOURNEE DE PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS LE TEMPLE SUR LOT- LOT ET GARONNE – Ancienne auberge place du village Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot Catégories d’Évènement: Le Temple-sur-Lot

JOURNEE DE PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS LE TEMPLE SUR LOT- LOT ET GARONNE – Ancienne auberge place du village Le Temple-sur-Lot, 24 juin 2023 09:30, Le Temple-sur-Lot

ATELIERS SUR LES MURS DE L'ANCIENNE AUBERGE DE LE TEMPLE SUR LOT.

24 et 25 juin

1 SAMEDI 24 JUIN & DIMANCHE 25 JUIN à partir de 9h30

OCRES ET PASTELS AU TEMPLE SUR LOT

9 H 30 : Accueil à l'ancienne auberge au centre du village

10H 00 : Atelier « couleurs » découvertes des enduits et des badigeons.

Venez mettre en oeuvre : sables, ocres et chaux.

Ateliers gratuits.

14H 00 :Déambulation dans le village pour une visite commentée par une raconteuse de pays, médièviste.

15H 00 : Atelier « couleurs » découvertes des enduits et des badigeons.

Venez mettre en oeuvre : sables, ocres et chaux.

LE TEMPLE SUR LOT- LOT ET GARONNE – Ancienne auberge place du village
2 RUE DE L AUTOBUS 47110 LE TEMPLE SUR LOT
Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne

