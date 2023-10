Concerts – Le Temple Le Temple Sainte-Néomaye, 23 mars 2024, Sainte-Néomaye.

Sainte-Néomaye,Deux-Sèvres

Deux concerts pour une soirée !

Avec les groupes Canzone Electrika et Sages comme des sauvages

· A 19h30 Canzone Electrika (duo lyrique – Poitiers)

De la musique baroque à la musique rock il n’y a qu’un pas avec ce duo formé du guitariste, compositeur, arrangeur Jérémy Baisse et de la chanteuse lyrique Anaïs Vintour.

· Suivi de Sages comme des sauvages (musique du monde – France)

Sages comme des sauvages est un groupe de musique mêlant chanson française et musiques du monde originaire de Bruxelles. Le groupe est mené par le duo Ava Carrere et Ismaël Colombani.

Restauration et boissons sur place.

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

Le Temple Rue de la mairie

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Two concerts in one evening!

With bands Canzone Electrika and Sages comme des sauvages

– At 7.30pm Canzone Electrika (lyrical duo – Poitiers)

There’s only one step from baroque to rock music with this duo formed by guitarist, composer and arranger Jérémy Baisse and lyric singer Anaïs Vintour.

– Followed by Sages comme des sauvages (world music – France)

Sages comme des sauvages is a music group combining French chanson and world music from Brussels. The group is led by the duo Ava Carrere and Ismaël Colombani.

Catering and drinks on site

Dos conciertos en una sola noche

Con los grupos Canzone Electrika y Sages comme des sauvages

– A las 19.30 h Canzone Electrika (dúo lírico – Poitiers)

De la música barroca al rock sólo hay un paso con este dúo formado por el guitarrista, compositor y arreglista Jérémy Baisse y la cantante lírica Anaïs Vintour.

– A continuación, Sages comme des sauvages (músicas del mundo – Francia)

Sages comme des sauvages es un grupo musical de Bruselas que combina la chanson francesa y las músicas del mundo. El grupo está dirigido por el dúo Ava Carrere e Ismaël Colombani.

Catering y bebidas in situ

Zwei Konzerte an einem Abend!

Mit den Bands Canzone Electrika und Sages comme des sauvages

– Um 19.30 Uhr Canzone Electrika (lyrisches Duo – Poitiers)

Von der Barockmusik zur Rockmusik ist es nur ein Schritt mit diesem Duo, das aus dem Gitarristen, Komponisten und Arrangeur Jérémy Baisse und der lyrischen Sängerin Anaïs Vintour besteht.

– Anschließend folgt Sages comme des sauvages (Weltmusik – Frankreich)

Sages comme des sauvages ist eine Musikgruppe aus Brüssel, die französische Chansons und Weltmusik miteinander verbindet. Die Band wird von dem Duo Ava Carrere und Ismaël Colombani angeführt.

Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Haut Val De Sèvre