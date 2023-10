Concerts – Le Temple Le Temple Sainte-Néomaye, 20 janvier 2024, Sainte-Néomaye.

Sainte-Néomaye,Deux-Sèvres

Deux concerts pour une soirée Folk, Jazz !

Avec les groupes Murmur et Jean-Jacques Elangué New Trio

· A 19h30 Murmur

Murmur est un fantôme. Au moins c’est posé d’entrée de jeu. Teinté de new wave anglaise mêlée à une musique électronique aux paroles d’une douce mélancolie

· Suivi de Jean-Jacques Elangué New Trio

Pianiste et saxophoniste Franco-camerounais, compositeur et artiste reconnu de la scène jazz et afro-jazz, co-fondateur du KelinKelin’ Orchestra, Jean-Jacques Elangué s’est produit avec Tony Allen, a joué et enregistré avec Alain Jean-Marie, Simon Goubert, Mario Canonge, John Betsch et Tom Mc Clung entre autres…

Avec le New Trio, il entend renouer avec un souffle nouveau au sein de cette formule à caractère avant-gardiste.

Restauration et boissons sur place.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

Le Temple Rue de la mairie

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Two concerts for an evening of Folk, Jazz!

With Murmur and Jean-Jacques Elangué New Trio

– At 7.30pm Murmur

Murmur is a ghost. At least that’s clear from the outset. Tinged with English new wave mixed with electronic music and softly melancholy lyrics

– Followed by Jean-Jacques Elangué New Trio

Franco-Cameroonian pianist and saxophonist, renowned composer and artist on the jazz and afro-jazz scene, co-founder of the KelinKelin? Orchestra, Jean-Jacques Elangué has performed with Tony Allen, played and recorded with Alain Jean-Marie, Simon Goubert, Mario Canonge, John Betsch and Tom Mc Clung among others…

With the New Trio, he intends to breathe new life into this avant-garde formula.

Catering and drinks on site

¡Dos conciertos para una velada de Folk y Jazz!

Con los grupos Murmur y Jean-Jacques Elangué New Trio

– A las 19.30 h Murmur

Murmur es un fantasma. Al menos eso queda claro desde el principio. Teñido de new wave inglés mezclado con música electrónica y letras suavemente melancólicas

– A continuación, Jean-Jacques Elangué New Trio

Pianista y saxofonista franco-camerunés, compositor y artista de renombre en la escena del jazz y el afro-jazz, cofundador de la KelinKelin? Orchestra, Jean-Jacques Elangué ha actuado con Tony Allen, tocado y grabado con Alain Jean-Marie, Simon Goubert, Mario Canonge, John Betsch y Tom Mc Clung entre otros…

Con el Nuevo Trío, pretende insuflar nueva vida a esta fórmula vanguardista.

Comida y bebida in situ

Zwei Konzerte für einen Folk-, Jazz-Abend!

Mit den Gruppen Murmur und Jean-Jacques Elangué New Trio

– Um 19.30 Uhr Murmur

Murmur ist ein Geist. Zumindest ist das von Anfang an klar. Ein Hauch von englischem New Wave, vermischt mit elektronischer Musik und Texten von sanfter Melancholie

– Anschließend folgt das Jean-Jacques Elangué New Trio

Der französisch-kamerunische Pianist und Saxophonist, Komponist und Künstler, der in der Jazz- und Afro-Jazz-Szene bekannt ist, ist Mitbegründer des KelinKelin? Orchestra, Jean-Jacques Elangué ist mit Tony Allen aufgetreten und hat mit Alain Jean-Marie, Simon Goubert, Mario Canonge, John Betsch und Tom Mc Clung u.a. gespielt und aufgenommen…

Mit dem New Trio will er an den frischen Wind in dieser avantgardistischen Formation anknüpfen.

Speisen und Getränke vor Ort

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Haut Val De Sèvre