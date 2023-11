Concerts – Le Temple Le Temple Sainte-Néomaye, 25 novembre 2023, Sainte-Néomaye.

Sainte-Néomaye,Deux-Sèvres

Deux concerts pour une soirée rock, psyché et mystique !

Avec deux groupes tourangeaux Mossaï Mossaï et Birdstone.

· A 19h30 Mossaï Mossaï

Une bande prise d’une fièvre psychédélique s’unit dans une musique cosmique, sensuelle, électrique et sauvage. Elle vous emporte dans une transe instrumentale écorchée de voix litaniques. Mossaï Mossaï vous plonge dans une torpeur et une alchimie spirituelle et sonore.

· Suivi de Birdstone

Birdstone est né d’une furieuse envie de fusionner la puissance spirituelle du blues à la richesse du rock psyché. Mythologie, ésotérisme et simples passions humaines, le trio narre les combats intérieurs de l’être humain.

Réservez vite nos places pour cette superbe affiche au Temple

Restauration et boissons sur place.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Le Temple Rue de la mairie

Sainte-Néomaye 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Two concerts for an evening of rock, psyche and mystique!

With two bands from Tours, Mossaï Mossaï and Birdstone.

– 7.30pm Mossaï Mossaï

A band caught up in a psychedelic fever unites in cosmic, sensual, electric and wild music. They carry you away in an instrumental trance, flayed by litanic voices. Mossaï Mossaï plunges you into a torpor of spiritual and sonic alchemy.

– Followed by Birdstone

Birdstone was born of a furious desire to fuse the spiritual power of blues with the richness of psychedelic rock. Mythology, esotericism and simple human passions, the trio narrates the inner struggles of the human being.

Reserve your tickets now for this superb line-up at Le Temple

Catering and drinks on site

Dos conciertos para una velada de rock, psique y mística

Con dos grupos de Tours, Mossaï Mossaï y Birdstone.

– A las 19.30 h Mossaï Mossaï

Una banda envuelta en una fiebre psicodélica se une en una música cósmica, sensual, eléctrica y salvaje. Le arrastrarán en un trance instrumental aderezado con voces litánicas. Mossaï Mossaï te sumerge en un torpor de alquimia espiritual y sonora.

– Seguido de Birdstone

Birdstone nació de un furioso deseo de fusionar el poder espiritual del blues con la riqueza del rock psicodélico. Mitología, esoterismo y simples pasiones humanas, el trío narra las luchas interiores del ser humano.

Reserve ya sus entradas para este magnífico cartel en Le Temple

Comida y bebida in situ

Zwei Konzerte für einen Abend voller Rock, Psyche und Mystik!

Mit den beiden Bands Mossaï Mossaï und Birdstone aus Tours.

– Um 19.30 Uhr Mossaï Mossaï

Eine Band, die von einem psychedelischen Fieber gepackt wird, vereint sich in einer kosmischen, sinnlichen, elektrischen und wilden Musik. Sie reißt Sie mit in eine instrumentale Trance, die von litaneiartigen Stimmen begleitet wird. Mossaï Mossaï lässt Sie in einen Schlummer und eine spirituelle und klangliche Alchemie eintauchen.

– Gefolgt von Birdstone

Birdstone entstand aus dem rasenden Verlangen, die spirituelle Kraft des Blues mit dem Reichtum des Psychedelic Rock zu verschmelzen. Mythologie, Esoterik und einfache menschliche Leidenschaften – das Trio erzählt von den inneren Kämpfen des Menschen.

Sichern Sie sich schnell Ihre Plätze für dieses großartige Programm im Temple

Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Haut Val De Sèvre