Oriana : un ensemble vocal niortais qui illumine des siècles de musique Le temple protestant Moncoutant-sur-Sèvre, 15 septembre 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Créé en janvier 2015, l’ensemble vocal Oriana est un chœur mixte niortais qui compte désormais vingt-cinq choristes. Originaires de divers horizons et déjà forts d’expériences variées, ils sont unis par une même passion.

Sous la direction de Doriane Charron-Chomiac de Sas, chef de chœur et formatrice vocale, ils cherchent à développer un haut niveau de compétence et d’expression, tout en enrichissant leurs connaissances dans un répertoire diversifié. Leur répertoire comprend des partitions sacrées et profanes, des œuvres classiques, baroques, romantiques et contemporaines, couvrant une large période allant du XVIIe au XXIe siècle. En un peu plus de deux ans, ils se sont déjà fait une place dans le paysage musical, tant au niveau local qu’à l’échelle nationale, en participant à de nombreux concerts.

Le temple protestant 80 avenue du Maréchal Leclerc, 79320 Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Moncoutant Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Le temple du bourg de Moncoutant ou temple de « la gare » a été construit à l’initiative de l’église évangélique libre, issue d’une scission de l’église réformée concordataire. La construction du temple et d’un presbytère fut décidée par l’assemblée de cette église le 4 janvier 1884 sur un terrain donné par M. Dubé. C’est donc une construction privée. La dédicace (ouverture officielle au culte) eut lieu le 10 décembre 1885. Une tribune y est ajoutée en 1901.

Les deux églises réformées de Moncoutant s’unissent en 1938 et la fusion officielle a eu lieu en 1954. L’association cultuelle renonce à l’utilisation du temple de La Cournolière en 1978. Le temple de « La gare » est désormais seul ouvert au culte dans la paroisse de Moncoutant.

©Ensemble vocal Oriana