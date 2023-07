SOIRÉE THÉÂTRE « SUR LE CHEMIN » Le temple Pont de Montvert – Sud Mont Lozère, 22 juillet 2023, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère.

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère,Lozère

Soirée théâtre « Sur le Chemin » au temple du Pont de Montvert.

Deux drôles de pèlerins, par ailleurs beaux-frères, vont vivre de savoureuses aventures sur ce mythique chemin qu’ils arpentent à la poursuite de leurs filles. Cette quête leur sert en….

Le temple

Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie



Theater evening « Sur le Chemin » at the Pont de Montvert temple.

Two funny pilgrims, who happen to be brothers-in-law, are about to have some exciting adventures on the mythical road they’re walking in pursuit of their daughters. This quest also serves…

Velada teatral « Sur le Chemin » en el templo de Pont de Montvert.

Dos divertidos peregrinos, que resultan ser cuñados, vivirán divertidas aventuras en la mítica ruta que emprenden en busca de sus hijas. Esta búsqueda sirve también de…

Theaterabend « Sur le Chemin » (Auf dem Weg) im Tempel von Le Pont de Montvert.

Zwei lustige Pilger, übrigens Schwager, erleben köstliche Abenteuer auf dem mythischen Weg, den sie auf der Jagd nach ihren Töchtern zurücklegen. Diese Suche dient ihnen als…

