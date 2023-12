Concert de Noël – Chorale Ceridièse Le Temple Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre Concert de Noël – Chorale Ceridièse Le Temple Moncoutant-sur-Sèvre, 9 décembre 2023 20:00, Moncoutant-sur-Sèvre. Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres Chants de Noël par la Chorale Ceridièse..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

Le Temple

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas carols by the Ceridièse choir. Villancicos a cargo del coro Ceridièse. Weihnachtslieder vom Chorale Ceridièse.

