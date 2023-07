Exposition : Prendre Racine, des hommes et des plantes en exil Le Temple Dieulefit Catégories d’Évènement: Dieulefit

Drôme Exposition : Prendre Racine, des hommes et des plantes en exil Le Temple Dieulefit, 2 octobre 2023, Dieulefit. Dieulefit,Drôme Dans le cadre du festival Voix d’exils.

2023-10-02 16:00:00 fin : 2023-10-15 19:00:00. .

Le Temple Place Châteauras

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of the Voix d'exils festival En el marco del festival Voix d'exils Im Rahmen des Festivals « Voix d'exils » (Stimmen aus dem Exil)

