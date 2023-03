Conscience du Sublime Le Temple de la Féminité, 27 mars 2023, Le Grand-Serre.

Conscience du Sublime 27 mars – 2 avril Le Temple de la Féminité

Tout au long de la semaine, possibilité de venir visiter l’atelier et de rencontrer le créateur qui montrera les coulisses du travail et les matériels utilisés pour la réalisation des sculptures céramiques.

Selon les moments, il sera possible de voir des séquences de travail de sculpture.

Pour les groupes constitués, il sera possible d’organiser des moments d’échanges particuliers en fonction des intérêts ou des spécificités du groupe. Prendre alors contact pour mettre la visite au point.

Il est possible d’organiser des visites « à la lanterne », pour les groupes constitués d’au moins 6 personnes, sur rendez-vous, à programmer selon le jour et pour une coût de 100€.environ.

Le Temple de la Féminité 340 Chemin du Maraîcher – Saint Julien – 26530 LE GRAND SERRE Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-03-27T10:30:00+02:00 – 2023-03-27T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

sculpture céramique bronze féminité artiste artisan Sculpture

Vincent Tournebize