3 EUR Lancé en 2020, un partenariat entre la Direction du patrimoine du Département et un laboratoire de recherche en technologies de réalité virtuelle et augmentée hébergé par l’ESAAB (École européenne supérieure d’art de Bretagne) a conduit à la restitution en 3D du sanctuaire antique de Jublains.

Pour le visiteur contemporain, les vestiges de ce monument tellement important de la ville romaine sont en effet difficiles à comprendre. Ils sont peu élevés et en partie protégés des intempéries par une toiture basse qui ne permet pas d’imaginer la hauteur et la majesté du temple originel. Chaque élément de décor, chaque colonne et chapiteau a été modélisé et « texturé » pour un rendu plus vrai que nature !

C’est un travail considérable d’exploitation des données de fouilles archéologiques et de dialogue entre scientifiques, historiens spécialistes de l’architecture antique, archéologues de Jublains, archéologues spécialistes de modélisation numérique, spécialistes des décors d’enduits peints ou de marbre, chercheurs en design numérique, infographistes, etc. qui a été mené.

Familles, enfants à partir de 7 ans

Lieu : salle de projection du musée

Sur réservation

La restitution en réalité augmentée permet de donner à voir le lieu de culte principal des Diablintes dans toute sa splendeur.

musee.jublains@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 20 https://museedejublains.fr/

