SUR LE CHEMIN, UN ARBRE Médiathèque Le Temple-de-Bretagne, mardi 6 février 2024.

SUR LE CHEMIN, UN ARBRE Médiathèque Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 14:30:00

fin : 2024-02-06

Invitation pour une balade en poésie avec les Arbres

Lectures par Nelly Le Palabe et Marion Evain

Les musiciennes emmènent le public en balade, avant de s’arrêter pour une pause spectacle à l’ombre d’un arbre, un parc, une place, un jardin, une médiathèque…

L’une évoque sa grand-mère, passionnée d’arbres, glaneuse de graines, créant une forêt dans un champs ; l’autre raconte l’histoire de son mystérieux grand-père semant des poésies au fil de ses pas.

Accompagnées des accordéons sur des mélodies originales, les chansons et poèmes racontent tour à tour l’importance du lien entre les générations, celle de la transmission des mots et des gestes et la nécessité de protéger notre environnement naturel.

Lieu de rdv : parc public du Temple de Bretagne

Sur inscription : https://www.billetweb.fr/sur-le-chemin-un-arbre

Médiathèque 6 Rue Georges Bonnet

Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire mediatheque.letempledebretagne@estuaire-sillon.fr



