Visite libre du temple Baptiste de Bruay-la-Buissière Le temple Baptiste Bruay-la-Buissière Catégories d’Évènement: BRUAY LA BUISSIERE

Pas-de-Calais Visite libre du temple Baptiste de Bruay-la-Buissière Le temple Baptiste Bruay-la-Buissière, 16 septembre 2023, Bruay-la-Buissière. Visite libre du temple Baptiste de Bruay-la-Buissière 16 et 17 septembre Le temple Baptiste A travers la visite du temple Baptiste, c’est une communauté protestante que vous découvrirez :

Présente à Bruay-la-Buissière dès la fin du XIXe siècle, elle plonge ses racines dans la Réforme protestante. Elle est animée par les valeurs de l’entraide, la solidarité et la justice. L’accueil est aussi une valeur centrale : des personnes de toute génération, culture et condition sociale se rassemblent. « Des racines et du zèle » : c’est le mot d’ordre de nos communautés. « Des racines » pour connaître ses valeurs, et « du zèle » pour construire la communauté de demain. Le zèle se traduit par une variété d’activités régulières : _Un atelier créatif _Un club d’anglais _Un parcours Alpha _Le soutien à divers projets de solidarité en partenariat avec Portes Ouvertes et le Service d’Entraide et de Liaison. Venez découvrir une communauté engagée et tournée vers l’avenir. Le temple Baptiste 115 rue Louis Dussart 62700 Bruay la Buissière Bruay-la-Buissière 62700 Bruay-en-Artois Pas-de-Calais Hauts-de-France 0698552045 http://templebaptistebruaylabuissiere.weebly.com/ Le temple Baptiste

Construit en 1886

Fédération des églises évangéliques Baptistes de France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Yann Piatkowski Détails Catégories d’Évènement: BRUAY LA BUISSIERE, Pas-de-Calais Autres Lieu Le temple Baptiste Adresse 115 rue Louis Dussart 62700 Bruay la Buissière Ville Bruay-la-Buissière Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Le temple Baptiste Bruay-la-Buissière

Le temple Baptiste Bruay-la-Buissière Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruay-la-buissiere/