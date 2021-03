Paris conférence Zoom AFC Saint Léon Paris Le témoignage d’une famille sur l’art de vivre selon Laudato Si’ conférence Zoom AFC Saint Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le témoignage d’une famille sur l’art de vivre selon Laudato Si’ – Mise en œuvre de l’écologie intégrale dans la vie ordinaire de famille Il est nécessaire auparavant de s’inscrire à l’adresse [http://bit.ly/laudatoafc](http://bit.ly/laudatoafc)

Un lien vous sera alors envoyé pour suivre la conférence en direct. Vous pourrez poser vos questions sur le chat.

Clôture des inscriptions : mercredi 10 mars 2021 **Adeline et Alexis Voizard**, parents de 5 enfants, auteurs des livres :

– Comment sauver la planète à domicile, l’art de vivre selon LaudatoSi’,

– Petits héros de la planète, mes 21 défis laudatosi’, pour les 7-12 ansJeudi

Gratuit – inscription préalable à http://bit.ly/laudatoafc

Mise en œuvre de l’écologie intégrale dans la vie ordinaire de famille conférence Zoom AFC Saint Léon 11 place du Cardinal Amette – 75015 Paris Paris Quartier de Grenelle

