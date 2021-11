Le Téléthon en lumière ! Place de la République, 4 décembre 2021, Lisieux.

Le Téléthon en lumière !

Place de la République, le samedi 4 décembre à 09:00

### SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ – 3 DEC Le secteur Jeunesse Lisieux vous propose une soirée Jeux de société au profit du Téléthon, le vendredi 3 décembre à 20h. Une soirée conviviale à la Maison de Quartier Trevett (19 avenue Georges Pompidou), avec boissons et crêpes sur place ! Entrée : 1€, ouvert à tous, pass sanitaire et port du masque obligatoire. Renseignements au 02 31 31 24 72. ### LE VILLAGE TÉLÉTHON – 4 DEC Retrouvez de nombreux stands et animations sur le Village Téléthon, toute la journée de 9h à 17h sur la place de la République. Les stands sur le village : ● Ville de Lisieux : objets décoratifs, boissons chaudes, viennoiseries ● Association Cassandra : peluches, mugs, livres pour enfants ● Comité des Fêtes : Jeu concours Loto Dinde ● Résidence Vallée d’Auge : vente d’objets et décorations ● Chamboule tout ● Écoles (Macé, Trevett et Duchemin) : décorations de Noël ● Écoles (St Exupéry, Jean Moulin, Jules Verne) : vente d’objets ● Lions Club : Panithon (tombola pour gagner un panier garni) ● CAL Basket : Défi tir (de 11h à 12h) ● Sapeur Pompiers : vente de porte-clés et défi lumière ! ● Quartier Nord : vente d’objets réalisés par les enfants des centres de loisirs, et les écoles Guizot et Marie Curie. Et ne manquez pas les animations sur le podium : l’accordéoniste Laurent Bihorel, la danse country avec Retraite Active, une démonstration d’Aïkido avec Aïkikaï Lexovienne, et bien d’autres encore, tout au long de cette journée ! ### EXPOSITION SCULPTURE – 30 NOV AU 7 DEC L’Espace Victor Hugo accueille une exposition de sculptures et moulages de l’artiste Jean-Paul Pillon. Toutes les œuvres seront à vendre (de 10€ à 350€) et l’intégralité des ventes sera reversée au profit du Téléthon. Plus d’infos sur les sculptures : [https://sculpture-modelage14.monsite-orange.fr/](https://sculpture-modelage14.monsite-orange.fr/)

Le Téléthon est de retour avec de nombreuses initiatives et animations solidaires.

