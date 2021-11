Le Busseau Le Busseau Deux-Sèvres, Le Busseau Le Téléthon 2021 se prépare déjà Le Busseau Le Busseau Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Le Busseau

Le Téléthon 2021 se prépare déjà Le Busseau, 27 novembre 2021, Le Busseau. Le Téléthon 2021 se prépare déjà Le Busseau

2021-11-27 – 2021-11-27

Le Busseau Deux-Sèvres Le Busseau Samedi 27 novembre, dans le cadre des manifestations au bénéfice du téléthon 2021, place à la Grande Viraille sur un parcours balisé d’environ 13 km, avec étapes casse-croûte et animations.

Selon les inscriptions, possibilité pour les enfants de participer à la Petite Viraille, sur 5 km.

Départ du pôle associatif de 11h30 à 13h30.

Engagements : adultes 8 € et enfant 4€.

Inscriptions avant le 20 novembre. Samedi 27 novembre, dans le cadre des manifestations au bénéfice du téléthon 2021, place à la Grande Viraille sur un parcours balisé d’environ 13 km, avec étapes casse-croûte et animations.

Selon les inscriptions, possibilité pour les enfants de participer à la Petite Viraille, sur 5 km.

Départ du pôle associatif de 11h30 à 13h30.

Engagements : adultes 8 € et enfant 4€.

Inscriptions avant le 20 novembre. Samedi 27 novembre, dans le cadre des manifestations au bénéfice du téléthon 2021, place à la Grande Viraille sur un parcours balisé d’environ 13 km, avec étapes casse-croûte et animations.

Selon les inscriptions, possibilité pour les enfants de participer à la Petite Viraille, sur 5 km.

Départ du pôle associatif de 11h30 à 13h30.

Engagements : adultes 8 € et enfant 4€.

Inscriptions avant le 20 novembre. Le Busseau

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Le Busseau Autres Lieu Le Busseau Adresse Ville Le Busseau lieuville Le Busseau