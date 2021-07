Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Le téléscope spatial Hubble : 30 ans de découvertes, symbole du génie humain Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mardi 28 septembre à 18h Médiathèque José Cabanis – grand Auditorium (niveau -1) Par le Pr. Roger-Maurice Bonnet, astrophysicien, directeur de recherche émérite au CNRS, ancien directeur de l'ESA, ancien directeur exécutif de l'International Space Science Institute à Berne. Membre de l'Académie Royale des sciences de Suède, membre honoraire de l'Académie de l'Air et de l'Espace.

