Le télescope James Webb une nouvelle ère pour l’astronomie CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix, mercredi 10 avril 2024.

Le télescope James Webb une nouvelle ère pour l’astronomie CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie Morlaix Finistère

Depuis le 25 décembre 2021, le télescope spatial James Webb, le plus grand télescope jamais envoyé dans l’espace, scrute le cosmos. Il nous permet de mieux comprendre nos origines cosmiques, en étudiant la formation des premières étoiles et galaxies, tout en explorant les planètes du systèmes solaires et autour d’autres étoiles.

Cette conférence est un voyage vers les connaissances astronomiques apportées par ce nouvel œil sur le ciel. Les images merveilleuses qu’il nous rapporte seront décryptées afin de vous offrir toutes les clefs pour une meilleure compréhension du cosmos et de son histoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:30:00

fin : 2024-04-10 22:30:00

CCI – Chambre de Commerce et d’Industrie Aéroport de Morlaix-Ploujean

Morlaix 29600 Finistère Bretagne contact.morlaix@espace-sciences.org

L’événement Le télescope James Webb une nouvelle ère pour l’astronomie Morlaix a été mis à jour le 2024-04-01 par OT BAIE DE MORLAIX