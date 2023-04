Marché du terroir, 7 octobre 2023, Le Teilleul Le Teilleul.

Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire. Entre 15 et 20 exposants vous proposent des produits locaux de qualité et très variés : foie gras, rillettes, magret de canard, poulets fermiers, saucisson, jambon fumé, produits laitiers fermiers, pommes, poires, cidre, poiré, légumes fermiers, bijoux, objets de décoration, pâté, rillettes et viande de lapin, miel, œufs bio… Animation musicale avec Mil Marie Mougenot. Restauration sur place avec « ROUTE 66 », le Food Truck. Emplacements gratuits à réserver à la mairie.

+33 2 33 59 40 05

