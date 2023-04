Balade pédestre Mortainaise en soirée, 25 juillet 2023, Le Teilleul.

Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations. 20h00 : randonnée pédestre à Husson (commune de Le Teilleul). RV sur la place de l’église. Gratuit. Contact : Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19.

Le Teilleul 50640 Manche Normandie



Organized by the association Mortain-Bocage Animations. 8:00 pm : hiking in Husson (commune of Le Teilleul). RV on the church square. Free of charge. Contact : Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 or 06/89/60/77/19

Organizado por la asociación Animaciones de Mortain-Bocage. 20:00 h: recorrido a pie por Husson (municipio de Le Teilleul). RV en la plaza de la iglesia. Entrada gratuita. Contacto: Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 o 06/89/60/77/19

Organisiert von der Vereinigung Mortain-Bocage Animations. 20.00 Uhr: Wanderung nach Husson (Gemeinde Le Teilleul). RV auf dem Platz vor der Kirche. Kostenlos. Kontakt: Thérèse Desserouer 02/33/59/02/53 oder 06/89/60/77/19

