Atelier nature au Lescarret Etang de Lescarret, 20 juillet 2023, Le Teich.

Accompagné d’un guide naturaliste du Parc Naturel des Landes de Gascogne, venez découvrir le monde des insectes et autres petits animaux et apprenez à identifier les grandes familles à l’aide d’une clé de détermination et d’ouvrages spécialisés. Le temps de quelques heures, petits et grands curieux utiliseront les filets fauchoir, les filets à papillons et les boites loupes pour révéler une faune cachée ! Gratuit sur réservation (en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde)..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 12:00:00. EUR.

Etang de Lescarret route de Balanos

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a naturalist guide from the Parc Naturel des Landes de Gascogne, come and discover the world of insects and other small animals and learn to identify the main families with the help of a determination key and specialized books. For a few hours, young and old alike will use the swatter nets, the butterfly nets and the magnifying boxes to reveal a hidden fauna! Free on reservation (in partnership with the Conseil Départemental de la Gironde).

Acompañado por un guía naturalista del Parque Natural de las Landas de Gascoña, venga a descubrir el mundo de los insectos y otros pequeños animales y aprenda a identificar las principales familias con la ayuda de una clave de determinación y libros especializados. Durante unas horas, pequeños y mayores curiosos utilizarán las redes matamoscas, los cazamariposas y las cajas de aumento para descubrir la fauna oculta Gratuito previa reserva (en colaboración con el Conseil Départemental de la Gironde).

Entdecken Sie in Begleitung eines Naturführers des Naturparks Landes de Gascogne die Welt der Insekten und anderer Kleintiere und lernen Sie, die großen Familien mithilfe eines Bestimmungsschlüssels und von Fachbüchern zu identifizieren. Für einige Stunden werden kleine und große Neugierige die Mähnetze, Schmetterlingsnetze und Lupenboxen nutzen, um eine verborgene Fauna zu enthüllen! Kostenlos mit Reservierung (in Partnerschaft mit dem Conseil Départemental de la Gironde).

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Le Teich