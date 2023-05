Tournoi de Scrabble 44.61485505892434, -1.0353452340524136, 7 juin 2023, Le Teich.

Venez mesurer vos talents dans un tournoi de scrabble sans merci !

Rendez-vous à la Maison de Quartier du Burgat pour disputer vos plus belles parties.

Tout Public – Sur Inscription – Licence obligatoire.

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 16:00:00.

MAISON DE QUARTIER DU BURGAT

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and measure your talents in a merciless scrabble tournament!

Meet at the Maison de Quartier du Burgat to play your best games.

All Public – On Registration – License required

¡Venga a medir sus talentos en un despiadado torneo de scrabble!

Ven a la Maison de Quartier du Burgat a jugar tus mejores partidas.

Abierto a todos – Inscripción obligatoria – Licencia obligatoria

Messen Sie Ihre Talente in einem gnadenlosen Scrabble-Turnier!

Treffen Sie sich im Maison de Quartier du Burgat, um Ihre besten Partien zu bestreiten.

Jedermann – Nach Anmeldung – Lizenz erforderlich

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Le Teich