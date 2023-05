Ensemble de flûtes et de guitares classiques 67 rue des pins, 4 juin 2023, Le Teich.

Concert des élèves de l’école de musique du Teich.

Réservé en priorité aux famille des musiciens.

Entrée libre..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

67 rue des pins Salle de l’Ekla

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert of the students of the music school of Le Teich.

Reserved in priority for the families of the musicians.

Free entrance.

Concierto de los alumnos de la escuela de música de Le Teich.

Se da prioridad a las familias de los músicos.

Entrada gratuita.

Konzert der Schüler der Musikschule von Le Teich.

Vorrangig für die Familien der Musiker reserviert.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Le Teich