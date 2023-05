Cinéma de plein air Halle du Port, 3 juin 2023, Le Teich.

Voici de nouveau la saison du cinéma de plein air! Venez nombreux sous la halle du Port.

Gratuit..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00. .

Halle du Port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s open air cinema season again! Come in great numbers under the hall of the Port.

Free of charge.

¡Vuelve la temporada de cine al aire libre! Ven en gran número bajo el vestíbulo del Puerto.

Entrada gratuita.

Die Freiluftkinosaison ist wieder eröffnet! Kommen Sie zahlreich in die Halle des Hafens.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-09 par OT Le Teich