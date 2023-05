Accueil des nouveaux arrivants. 3 rue Claude Laymand, 2 juin 2023, Le Teich.

La ville du Teich accueille les nouveaux habitants de la commune, le 2 et 16 juin à la salle publique.

Réservation conseillée..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . .

3 rue Claude Laymand Salle publique

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The city of Le Teich welcomes the new inhabitants of the commune, on June 2nd and 16th at the public hall.

Reservation advised.

La ciudad de Le Teich da la bienvenida a los nuevos habitantes del municipio los días 2 y 16 de junio en la sala pública.

Se recomienda reservar.

Die Stadt Le Teich empfängt die neuen Einwohner der Gemeinde am 2. und 16. Juni im Salle publique.

Eine Reservierung wird empfohlen.

