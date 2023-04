Exposition Jean Moulin Artiste 67 Rue des Pins, 29 mai 2023, Le Teich.

L’association Egrégora Bassin d’Arcachon, porteuse de projets culturels sur le territoire propose une exposition itinérante « Jean Moulin artiste ».

23 panneaux retraçant la jeunesse et la vie de Jean Moulin associée à un catalogue de présentation de l’exposition. Elle sera complétée par l’exposition de portraits d’hommes et femmes du Bassin, résistants, déportés ou fusillés..

2023-05-29 à ; fin : 2023-06-04 18:30:00. EUR.

67 Rue des Pins Pôle Culturel l’ EKLA

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The association Egrégora Bassin d’Arcachon, carrier of cultural projects on the territory proposes a travelling exhibition « Jean Moulin artist ».

23 panels retracing the youth and life of Jean Moulin associated with a catalog presenting the exhibition. It will be completed by the exhibition of portraits of men and women of the Basin, resistant, deported or shot.

La asociación Egrégora Bassin d’Arcachon, que dirige proyectos culturales en la región, propone una exposición itinerante titulada « Jean Moulin, artista ».

la exposición consta de 23 paneles que recorren la juventud y la vida de Jean Moulin, junto con un catálogo de presentación de la exposición. Se completará con una exposición de retratos de hombres y mujeres de la Cuenca, resistentes, deportados o fusilados.

Der Verein Egrégora Bassin d’Arcachon, Träger von Kulturprojekten in der Region, bietet eine Wanderausstellung « Jean Moulin artiste » (Jean Moulin als Künstler) an.

auf 23 Tafeln werden die Jugend und das Leben von Jean Moulin dargestellt und ein Katalog mit der Ausstellung präsentiert. Ergänzt wird die Ausstellung durch Porträts von Männern und Frauen aus dem Bassin, die Widerstand leisteten, deportiert oder erschossen wurden.

