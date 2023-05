Défi 10 jours sans écrans., 23 mai 2023, Le Teich.

Cette manifestation, proposée à tous les enfants de maternelle et d’élémentaire ainsi qu’à leur famille a pour but de proposer de se passer des écrans pendant 10 jours.

Animations sur divers lieux de la commune. Entrée libre. Tout public.

Il est recommandé de s’inscrire pour certaines activités.

Programme complet ci-joint..

2023-05-23 à ; fin : 2023-06-01 . .

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This event, proposed to all the children of nursery school and elementary as well as their family aims at proposing to do without the screens during 10 days.

Animations on various places of the commune. Free entrance. All public.

It is recommended to register for some activities.

Complete program attached.

El objetivo de este acto, abierto a todos los niños de guardería y primaria y a sus familias, es proponerles que prescindan de las pantallas durante 10 días.

Actividades en diversos lugares de la ciudad. Entrada gratuita. Abierto al público.

Se recomienda inscribirse en algunas actividades.

Se adjunta el programa completo.

Diese Veranstaltung, die allen Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter sowie ihren Familien angeboten wird, hat zum Ziel, 10 Tage lang auf Bildschirme zu verzichten.

Animationen an verschiedenen Orten in der Gemeinde. Der Eintritt ist frei. Für die gesamte Öffentlichkeit zugänglich.

Es wird empfohlen, sich für einige Aktivitäten anzumelden.

Vollständiges Programm anbei.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Le Teich