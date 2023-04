Accueil naturaliste sur le Domaine de Fleury BP 11, 7 mai 2023, Le Teich.

Venez rencontrer, pendant votre balade, le naturaliste posté au bord du sentier, partagez ses observations et n’hésitez pas à utiliser la longue vue !• Gratuit (en partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde).

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. EUR.

BP 11

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During your walk, come and meet the naturalist posted along the trail, share his observations and don’t hesitate to use the long view !- Free (in partnership with the Gironde Departmental Council)

Durante su paseo, venga a ver al naturalista apostado al borde del sendero, comparta sus observaciones y no dude en utilizar el catalejo Gratuito (en colaboración con el Conseil Départemental de la Gironde)

Treffen Sie während Ihres Spaziergangs den Naturforscher am Wegesrand, teilen Sie seine Beobachtungen und zögern Sie nicht, das Fernrohr zu benutzen! Kostenlos (in Zusammenarbeit mit dem Conseil Départemental de la Gironde)

Mise à jour le 2023-04-05 par PNR Landes de Gascogne