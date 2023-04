Mai à vélo HALLE DU PORT, 3 mai 2023, Le Teich.

Venez profiter de notre évènement Mai à Vélo !

3 MAI – VÉLO POUR TOUS

La Teste de Buch : Maison de quartier du centre-ville – Esplanade Jean Hameau / En face de la gare de La Teste au local L’ Octroi

13 MAI – LA FÊTE DE LA NATURE

Gujan-Mestras : Parc de la Chêneraie

20 MAI – PLAISIR DE PÉDALER

Arcachon : Place Thiers

27 MAI – VÉLO EN FÊTE

Le Teich : Sous la Halle du Port

Soirée de clôture avec animations festives (musique, exposants, buvette-restauration…)

ANIMATIONS GRATUITES DE 10H A 17H

– Stand d’information ( Exposition et documents de la FUB)

– Vente de vélos (Occasions + VELOMALIN) 13h30 à 18h30

– Atelier d’initiation à l’autoréparation

– Essais de vélos électriques

– Equipements du vélo tafeur

– Démonstration du marquage Bicycode

– Présentation de vélos adaptés ou utilitaires

– Exercices de maniabilité

– Smoocyclette

– Animation avec des Rosalies

– Goodies et Tombola.

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 18:30:00. EUR.

HALLE DU PORT Rue du Port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy our May by Bike event!

mAY 3 – CYCLING FOR ALL

La Teste de Buch : Maison de quartier du centre-ville – Esplanade Jean Hameau / In front of the train station of La Teste at the local L’ Octroi

mAY 13 – THE FESTIVAL OF NATURE

Gujan-Mestras: Park of the Oak Grove

mAY 20 – PLEASURE OF PEDALING

Arcachon : Place Thiers

mAY 27 – BIKE FESTIVAL

Le Teich : Under the Port Hall

Closing evening with festive animations (music, exhibitors, refreshments…)

FREE ANIMATIONS FROM 10 AM TO 5 PM

– Information stand (Exhibition and documents of the FUB)

– Sale of bicycles (Second hand + VELOMALIN) 1:30 pm to 6:30 pm

– Workshop of initiation to self-repair

– Tests of electric bikes

– Equipment of the bike tafeur

– Demonstration of Bicycode marking

– Presentation of adapted or utility bikes

– Handling exercises

– Smoocycle

– Animation with Rosalies

– Goodies and raffle

¡Ven y disfruta de nuestro evento May by Bike!

3 DE MAYO – CICLISMO PARA TODOS

La Teste de Buch: Maison de quartier du centre-ville – Esplanade Jean Hameau / Frente a la estación de tren de La Teste en L’ Octroi

13 DE MAYO – FIESTA DE LA NATURALEZA

Gujan-Mestras: Parque de la Chêneraie

20 DE MAYO – PLACER DE PEDALEAR

Arcachon : Plaza Thiers

27 DE MAYO – VÉLO EN FÊTE

Le Teich : Bajo el pabellón del puerto

Velada de clausura con animación festiva (música, expositores, chiringuitos, etc.)

ANIMACIONES GRATUITAS DE 10 A 17 H

– Stand de información (Exposición y documentos de la FUB)

– Venta de bicicletas (segunda mano + VELOMALIN) de 13h30 a 18h30

– Taller de iniciación a la autorreparación

– Prueba de bicicletas eléctricas

– Equipamiento del tafeur de bicicletas

– Demostración del marcado Bicycode

– Presentación de bicicletas adaptadas o utilitarias

– Ejercicios de manejo

– Smoocycle

– Animación con Rosalies

– Regalos y sorteo

Kommen Sie und genießen Sie unsere Veranstaltung Mai à Vélo!

3. MAI – FAHRRAD FÜR ALLE

La Teste de Buch: Nachbarschaftshaus im Stadtzentrum – Esplanade Jean Hameau / Gegenüber dem Bahnhof von La Teste im Lokal L’ Octroi

13. MAI – FEST DER NATUR

Gujan-Mestras: Parc de la Chêneraie (Eichenwald)

20. MAI – FREUDE AM RADFAHREN

Arcachon: Place Thiers

27. MAI – VÉLO EN FÊTE

Le Teich: Unter der Halle des Hafens

Abschlussabend mit festlichen Animationen (Musik, Aussteller, Imbissbuden, …)

KOSTENLOSE ANIMATIONEN VON 10H BIS 17H

– Informationsstand ( Ausstellung und Dokumente der FUB)

– Verkauf von Fahrrädern (Gebrauchte + VELOMALIN) 13.30 bis 18.30 Uhr

– Workshop zur Einführung in die Selbstreparatur

– Probefahrten mit Elektrofahrrädern

– Ausstattung des Tafersfahrrads

– Demonstration der Bicycode-Markierung

– Präsentation von Adaptiv- oder Nutzfahrrädern

– Übungen zum Umgang mit dem Fahrrad

– Smoocyclette

– Animation mit Rosalies

– Goodies und Tombola

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Le Teich