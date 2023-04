Teich’Art 2023 3 rue Claude Laymand, 29 avril 2023, Le Teich.

Rendez-vous à la salle publique pour l’exposition d’artistes teichois. Cet évènement a pour but de présenter sous différentes formes l’artisanat d’Art issu de professionnels installés au Teich et de soutenir la création d’amateurs.

du 29 avril au 5 mai 2023.

Samedi 29 : 10h-21h

Dimanche 30, lundi 1er : 10h-19h

Les autres jours : 10h-12h30/14h-19h

Entrée gratuite

Tout public..

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-05 19:00:00. .

3 rue Claude Laymand Salle publique

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Rendez-vous at the public hall for the exhibition of artists from Teich. This event aims to present in different forms the arts and crafts from professionals installed in Teich and to support the creation of amateurs.

from April 29 to May 5, 2023.

Saturday 29th : 10am-9pm

Sunday 30, Monday 1st : 10am-7pm

The other days: 10am-12:30pm/14pm-7pm

Free entrance

All public.

Nos vemos en la sala pública para la exposición de artistas del Teich. El objetivo de este evento es presentar de diferentes formas las artes y oficios producidos por los profesionales que viven en Le Teich y apoyar la creación de los aficionados.

del 29 de abril al 5 de mayo de 2023.

Sábado 29: de 10.00 a 21.00 h

Domingo 30, lunes 1: de 10.00 a 19.00 h

Otros días: de 10:00 a 12:30 y de 14:00 a 19:00 h

Entrada gratuita

Todos los públicos.

Treffpunkt im Salle publique für die Ausstellung von Künstlern aus Teich. Ziel dieser Veranstaltung ist es, in verschiedenen Formen das Kunsthandwerk von in Le Teich ansässigen Fachleuten zu präsentieren und das Schaffen von Amateuren zu unterstützen.

vom 29. April bis zum 5. Mai 2023.

Samstag, 29.: 10h-21h

Sonntag 30, Montag 1: 10h-19h

Andere Tage: 10h-12h30/14h-19h

Eintritt frei

Für jedermann zugänglich.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Le Teich