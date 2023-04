Promenade privatisée avec guide en bateau électrique Rue du Port, 3 avril 2023, Le Teich.

Envie de privatiser un bateau électrique ! Votre guide vous embarque sur le Delta de la Leyre pendant une heure. Au départ du port du Teich, observez la faune et la flore dans le plus grand respect de l’environnement, en longeant la réserve ornithologique.

Ces sorties auront lieu les lundis d’avril à septembre sur les derniers créneaux horaires des marées. Réservez vos places auprès de l’Office de Tourisme (confirmation des horaires lors de la réservation)..

2023-04-03 à ; fin : 2023-04-03 11:20:00. EUR.

Rue du Port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Want to privatize an electric boat! Your guide will take you on board the Leyre Delta for one hour. Departing from the port of Le Teich, observe the fauna and flora in the greatest respect of the environment, by skirting the ornithological reserve.

These outings will take place on Mondays from April to September during the last tide times. Reserve your places at the Tourist Office (confirmation of the schedule when you reserve).

¡Siéntase como en un barco eléctrico privado! Su guía le llevará a bordo del Delta del Leyre durante una hora. Saliendo del puerto de Le Teich, observe la fauna y la flora en el mayor respeto del medio ambiente, bordeando la reserva ornitológica.

Estas salidas tendrán lugar los lunes de abril a septiembre durante los últimos periodos de marea. Reserve sus plazas en la Oficina de Turismo (confirmación de horarios al efectuar la reserva).

Lust, ein Elektroboot zu privatisieren! Ihr Führer nimmt Sie für eine Stunde mit auf das Delta der Leyre. Vom Hafen von Le Teich aus beobachten Sie die Fauna und Flora auf umweltfreundliche Weise, während Sie am Vogelschutzgebiet entlangfahren.

Diese Ausflüge finden montags von April bis September während der letzten Zeitfenster der Gezeiten statt. Reservieren Sie Ihre Plätze beim Fremdenverkehrsamt (Bestätigung der Uhrzeiten bei der Reservierung).

Mise à jour le 2023-04-03 par OT Le Teich