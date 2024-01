Formation aux oiseaux du littoral l’identification des limicoles (niveau débutant) Rue du Port Le Teich, mardi 6 février 2024.

Formation aux oiseaux du littoral l’identification des limicoles (niveau débutant) Rue du Port Le Teich Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 09:00:00

fin : 2024-02-07 18:00:00

L’observation des oiseaux est devenue en quelques années une pratique très prisée par les curieux de nature. Accessible à tous, l’ornithologie de terrain requiert néanmoins des bases théoriques pour accéder à l’autonomie. Cette formation pour débutants permettra de se familiariser avec les familles et espèces principales de limicoles, de progresser dans les techniques d’identification et de découvrir leurs modes de vie. Elle débutera par une matinée en salle et se poursuivra sur le terrain sur les sentiers de la Réserve Ornithologique du Teich.

L’observation des oiseaux est devenue en quelques années une pratique très prisée par les curieux de nature. Accessible à tous, l’ornithologie de terrain requiert néanmoins des bases théoriques pour accéder à l’autonomie. Cette formation pour débutants permettra de se familiariser avec les familles et espèces principales de limicoles, de progresser dans les techniques d’identification et de découvrir leurs modes de vie. Elle débutera par une matinée en salle et se poursuivra sur le terrain sur les sentiers de la Réserve Ornithologique du Teich.

EUR.

Rue du Port Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine aj.cazabeil@parc-landes-de-gascogne.fr



L’événement Formation aux oiseaux du littoral l’identification des limicoles (niveau débutant) Le Teich a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Le Teich