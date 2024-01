La Foulée des Plaines Le Teich, dimanche 4 février 2024.

La Foulée des Plaines Le Teich Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 09:45:00

fin : 2024-02-04

Manifestation très appréciée par les amateurs de course à pied, les Foulées des Plaines, courses sur 5 et 10 km, empruntent routes et pistes cyclables dans un cadre très nature sur la commune du Teich. C’est l’une des premières courses sur route de l’année, inscrite au calendrier du Comité de Gironde, où les participants peuvent mesurer leur état de forme après la trêve hivernale.

Chronométrage par puce. Inscription et paiement sécurisé en ligne sur www.comitedesfetesleteich.fr jusqu’au 4 février 2023 minuit.

Marche de 5km au profit du Téléthon départ 9h50

course 5 km: départ 9h45.

9h50 marche 5 km.

course 10 km départ 10h30

course hors stade inscrite au calendrier FFA & au trophée du Bassin.

Pas d’inscription sur place. inscription uniquement en ligne sur www.comitedesfetesduteich.fr

Tout public.

profits reversé au Téléthon.

Manifestation très appréciée par les amateurs de course à pied, les Foulées des Plaines, courses sur 5 et 10 km, empruntent routes et pistes cyclables dans un cadre très nature sur la commune du Teich. C’est l’une des premières courses sur route de l’année, inscrite au calendrier du Comité de Gironde, où les participants peuvent mesurer leur état de forme après la trêve hivernale.

Chronométrage par puce. Inscription et paiement sécurisé en ligne sur www.comitedesfetesleteich.fr jusqu’au 4 février 2023 minuit.

Marche de 5km au profit du Téléthon départ 9h50

course 5 km: départ 9h45.

9h50 marche 5 km.

course 10 km départ 10h30

course hors stade inscrite au calendrier FFA & au trophée du Bassin.

Pas d’inscription sur place. inscription uniquement en ligne sur www.comitedesfetesduteich.fr

Tout public.

profits reversé au Téléthon.

EUR.

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdfleteich@orange.fr



L’événement La Foulée des Plaines Le Teich a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Le Teich