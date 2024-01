Apéro-concert Tan2em. Salle de spectacle de l’Ekla. Le Teich, vendredi 2 février 2024.

Apéro-concert Tan2em. Salle de spectacle de l’Ekla. Le Teich Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 19:00:00

fin : 2024-02-02 20:30:00

Concert de chanson française dans le cadre des P’tites scènes de l’Iddac.

TAN2EM est avant tout une fusion humaine et musicale entre deux tandems qui s’harmonisent autour d’un univers folk. TAN2EM fait dérailler la chanson française par ses textes touchants et inspirants, soutenus par deux voix vibrantes et des accords de guitares, banjo et percussions.

Un verre est offert à 19h. début du concert à 19h30.

Tout public.

Concert de chanson française dans le cadre des P’tites scènes de l’Iddac.

TAN2EM est avant tout une fusion humaine et musicale entre deux tandems qui s’harmonisent autour d’un univers folk. TAN2EM fait dérailler la chanson française par ses textes touchants et inspirants, soutenus par deux voix vibrantes et des accords de guitares, banjo et percussions.

Un verre est offert à 19h. début du concert à 19h30.

Tout public.

EUR.

Salle de spectacle de l’Ekla. 67 rue des pins

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine sec.ekla@leteich.fr



L’événement Apéro-concert Tan2em. Le Teich a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Le Teich