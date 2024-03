Le « Teatre de la Carriera », une aventure théâtrale à Arles Maison de la vie associative MDVA Arles, vendredi 12 avril 2024.

Le « Teatre de la Carriera », une aventure théâtrale à Arles Rencontre organisée par le Ceucle occitan dau país d’Arle Vendredi 12 avril, 18h00 Maison de la vie associative MDVA

« Une aventure théâtrale à Arles, 1975-1992 : le « Teatre de la Carriera »

Rencontre avec Catherine Bonafé autour de son livre « RÉSURGENCE, 1971 – 1986, quinze années au Teatre de la Carriera » avec la participation de Marie-Hélène Bonafé

L’aventure commence en 1971, l’été de mes 20 ans. Je rejoins le tout jeune « Teatre de la Carriera ». Sous l’impulsion de Claude Alranq, leader et écrivain, nous créons nos trois premiers spectacles. Quatre années plus tard, en 1975, nous sommes accueillis par la ville d’Arles. Nous nous installons dans l’ancien Thêatre – Cinéma ODÉON, alors abandonné. Il sera pendant 18 ans notre lieu de travail pour une vingtaine de spectacles, de Dans le lit du Rhône à Bogre de Carnaval, en passant par Tabò, Saisons de Femme , Porte-à-Porte, … de La Pastorale de Fos à La Liberté ou la Mort, de La fille d’Occitania à L’enclave des Papes, tous quatre programmés au Festival d’Avignon IN,… Une quarantaine d’années plus tard, j’ai eu besoin de mettre de l’ordre dans ce que j’avais vécu. Édité à compte d’auteur, je pensais n’avoir écrit qu’une autobiographie… Les réactions des lecteurs et lectrices me renvoient tout autre chose…

« Découvrir votre histoire et celle de La Carriera, c’était lire à la fois une utopie, un enquête policière, un long poème, un drame, un manifeste politique, bref, c’était parfait. Merci ! » Clément BLANCHARD, Étudiant en Théâtre, écrivain.

«Témoignage précieux sur les grandes heures de cette troupe, on voit s’inventer sous [le regard de Catherine Bonafé] des créations qui alors firent date… Bellement rédigée d’une plume vive, revisitée à la première personne du singulier, l’histoire de ce fier moment de théâtre carnavalesque, retrouvé et rénové à des fins vertueusement politiques avec des racines dignes d’un Jaurès défendant la viticulture locale…. » Jean-Pierre LÉONARDINI Extrait de la chronique théâtrale, L’Humanité – 18 décembre 2023.

Maison de la vie associative MDVA 2 Bd des Lices 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Miracle ! Miracle ! (1983). Collection CIRDOC