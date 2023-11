Alexandre Manno Le Tchouk Marseille, 23 novembre 2023, Marseille.

Alexandre Manno Jeudi 23 novembre, 21h00 Le Tchouk

Alexandre Manno, ce chanteur/guitariste nous ramène la chaleur de son pays natal grâce à sa joie de vivre et son répertoire !

Vous profiterez alors de cette ambiance et ce charisme inimitable par les interprétations des plus grands artistes brésiliens pour mettre l’ambiance à la fête: Bossa Nova, Samba, Forró, et Xote renaîtrons à traves une interprétation qui ne laissera personne indifférent ! _____________________________________________________________

Le Tchouk 13 rue Vian 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:00:00+01:00

