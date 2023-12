KACI LE TCHA TCHA Lille, 30 décembre 2023, Lille.

Autant vous prévenir… Il vaut mieux aimer rire de tout pour espérer passer un bon moment dans ce spectacle.Avec une écriture cynique et finement provocatrice, Kaci prend un malin plaisir à aborder tous les sujets dont il n’est pas très moral de rire… À première vue.Renversant le politiquement correct, les tabous et les bien-pensants… Voici enfin un spectacle qui fait du bien là où ça fait mal !On a pu apercevoir Kaci en première partie d’Ahmed Sylla. Kaci est actuellement en tournée dans toute la France et chaque année au festival d’Avignon.Le billet comprend : le spectacle une boisson incluseCatégorie 1 : Spectacle cocktail Catégorie 2 : Spectacle bièreCatégorie 3 : Spectacle boisson soft Une libre participation au chapeau vous sera proposé par l’artiste à la fin du spectacle. Nous vous recommandons de vous présenter 30 minutes avant le début du spectacle.

Tarif : 8.00 – 12.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 20:00

LE TCHA TCHA 136 RUE SOLFÉRINO 59000 Lille Nord