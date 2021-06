Ornans Ornans Doubs, Ornans Le taureau de Pablo Picasso et Le renard de Gustave Courbet Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Le taureau de Pablo Picasso et Le renard de Gustave Courbet Ornans, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Ornans. Le taureau de Pablo Picasso et Le renard de Gustave Courbet 2021-07-17 – 2021-07-17 Musée Courbet 1, place Robert Fernier

Ornans Doubs Ornans Doubs EUR 0 Dédicace : En présence de l’illustrateur Zaü

Il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser à l’art !

Ces deux albums racontent la rencontre et le dialogue entre un animal qui sort d’un tableau avec un jeune personnage qu’il guidera dans la découverte de l’artiste avec de nombreuses reproductions. Un bon prétexte pour s’initier à l’art et découvrir Gustave Courbet et/ou Pablo Picasso. Entrée gratuite à la librairie-boutique du musée. librairiemuseecourbet@doubs.fr +33 3 81 86 20 36 http://www.musee-courbet.fr/ Dédicace : En présence de l’illustrateur Zaü

