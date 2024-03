Le Tattoo de la liberté festival international de musique militaire Rue Victor Dupont Saint-James, vendredi 7 juin 2024.

Le Tattoo de la liberté festival international de musique militaire Rue Victor Dupont Saint-James Manche

Vendredi

« Célébrons l’héritage de la liberté ».

Le terme Tattoo, employé dans le registre de la musique militaire, fait référence, à l’origine, à une prestation de tambour militaire.

C’est désormais la désignation de festivals de musique militaire internationaux. Ces musiques donnent un véritable spectacle chorégraphique combinant airs militaires et morceaux de musique d’inspiration spécifique nationale.

LE SPECTACLE

– Partie 1 Présentation et défilé des musiques militaires (60mn)

La première partie comprendra une cérémonie d’ouverture présentant les formations musicales. Puis à l’issue, chaque formation musicale exécutera une démonstration dynamique de haut niveau incluant la culture musicale de son pays.

– Partie 2 Spectacle Le devoir de mémoire des plages du débarquement à la libération de Saint-James (60mn)

Le 6 juin 1944, un mardi mémorable à travers les yeux d’un enfant… un enfant découvre le journal de bord de son aïeul qui à pris part au Débarquement de Normandie. Un acte héroïque qui a changé le cours de son histoire. Afin de perpétuer son courage et sacrifice, partagez ce moment unique en parcourant les pages de son journal de bord. Les différentes musiques militaires viendront s’insérer dans ce spectacle événement afin de rendre un hommage sonore à ces soldats exceptionnels. Venez vous joindre à nous pour découvrir un spectacle où le passé et le présent se rencontrent dans le respect et le devoir de mémoire.

– Partie 3 Finale du spectacle (30mn).

Un final regroupant l’ensemble des formations musicales invitées clôturera le « Tattoo de la liberté 2024 ».

LES DATES

– vendredi 7 juin à 20h30,

– samedi 8 juin à 20h30,

– dimanche 9 juin à 15h.

Ouverture des portes 4h avant le début de chaque spectacle.

Billetterie disponible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-09

Rue Victor Dupont Esplanade Le Conquérant

Saint-James 50240 Manche Normandie

L’événement Le Tattoo de la liberté festival international de musique militaire Saint-James a été mis à jour le 2024-02-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts