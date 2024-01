LE TATTOO DE LA LIBERTE ESPACE LE CONQUERANT St James, vendredi 7 juin 2024.

Tattoo de la Liberté – Festival International de Musique Militaire ‘’ Célébrons l’Héritage de la Liberté ’’ Du 7 au 9 juin 2024, la majestueuse baie du Mont Saint-Michel, deviendra le théâtre d’une célébration unique en son genre, rendant hommage au courage, la détermination et la résilience des hommes venus libérer la France il y a 80 ans.Plongez dans l’atmosphère envoûtante des musiques militaires venues du monde entier et qui se réuniront pour offrir des performances d’une intensité inégalée. Chaque note résonne comme un témoignage vibrant.Mais plus qu’une simple célébration, ce festival incarne le devoir de mémoire qui nous lie à cette période cruciale de notre histoire. Nous honorons ceux qui ont sacrifié tant pour la liberté et nous nous engageons à transmettre cet héritage aux générations futures.Au-delà de la musique, cette expérience sera mémorable. Vous aurez l’opportunité de découvrir des expositions et des témoignages poignants qui vous plongeront au cœur de cette époque décisive. Ne manquez pas cette occasion de participer à un événement exceptionnel, mêlant musique et devoir de mémoire.‘’La Liberté triomphe toujours et ensemble nous la célébrons.

Tarif : 20.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:00

ESPACE LE CONQUERANT CHAMP DE FOIRE 50240 St James 50