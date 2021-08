Versailles Théâtre Montansier Versailles, Yvelines Le tartuffe Théâtre Montansier Versailles Catégories d’évènement: Versailles

« Certains êtres exercent un pouvoir d’envoûtement auxquels on ne peut résister, quand bien même on pressent qu’ils feront pleuvoir sur nous une tempête d’égarements. Dans le rapport qu’il tisse avec chacun, Tartuffe touche à la fois la soif de clarté et l’attraction pour le vide. Il faut percevoir, sous l’âcre récit de Molière, une longue faim de vivre, autant chez Tartuffe, que dans la famille d’Orgon. Nous pouvons les comprendre, nous qui vivons en un siècle où tout nous invite à vivre à petits feux, de petites faims en petits désirs. Mais Molière est poète, et comme tel incapable d’accepter la vie telle qu’elle est. Il y a alors autre chose qui paraît, comme une crevasse sous-marine qui se remplit de lumière à mesure qu’elle s’ouvre. Et la force comique n’y est pas pour rien. » Yves Beaunesne De Molière, mise en scène Yves Beaunesne. Yves Beaunesne aborde la pièce à partir du pouvoir d’envoûtement que peuvent exercer certains êtres auxquels on ne peut résister. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

