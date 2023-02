Le Tartuffe LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 24 juin 2023, PARIS.

Le Tartuffe LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-06-24 à 17:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 28.6 à 35.2 euros.

Le Tartuffe de Molière, ou la satire féroce et universelle de tous les faux dévots, hypocrites et autres manipulateurs d’hier et d’aujourd’hui… Orgon, bourgeois fortuné et charitable, recueille en sa maison Tartuffe, un homme d’Église sans le sou, particulièrement pieux. Mais les proches d’Orgon réalisent rapidement que le soi-disant homme de Dieu qui s’est installé chez eux, n’est qu’un imposteur. Maniant l’hypocrisie comme personne, Tartuffe multiplie en effet les manigances pour tenter de s’approprier non seulement la fortune de son hôte en épousant sa fille Mariane, pourtant amoureuse de Valère, mais également de suborner sa femme Elmire. Hélas, malgré les avertissements de son entourage, Orgon semble totalement fasciné par les discours sectaires de ce faux dévot arriviste et manipulateur, qui fait peu à peu le vide autour de lui. Avec l’aide de la fidèle Dorine, servante de la maison, Elmire parviendra-t-elle à dévoiler la vraie nature de Tartuffe à son mari, et à sauver ainsi sa famille et le bonheur de Mariane et Valère ? Une satire corrosive et drôle qui dénonce avec finesse les dérives possibles des religions, lorsque détournées de leur raison d’être par de faux dévots, elles deviennent l’instrument d’une prise de pouvoir sur autrui.

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

