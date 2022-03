Le tartuffe ou l’hypocrite Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo

Le tartuffe ou l’hypocrite Saint-Malo, 18 mars 2022, Saint-Malo. Le tartuffe ou l’hypocrite CinéVauban Boulevard des Déportés Saint-Malo

2022-03-18 – 2022-03-18 CinéVauban Boulevard des Déportés

Saint-Malo Ille-et-Vilaine La Comédie Française en différé. Célèbre pièce de Molière mise en scène par Ivo Van Hove. https://cinevauban.fr/ La Comédie Française en différé. Célèbre pièce de Molière mise en scène par Ivo Van Hove. CinéVauban Boulevard des Déportés Saint-Malo

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu Saint-Malo Adresse CinéVauban Boulevard des Déportés Ville Saint-Malo lieuville CinéVauban Boulevard des Déportés Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine

Le tartuffe ou l’hypocrite Saint-Malo 2022-03-18 was last modified: by Le tartuffe ou l’hypocrite Saint-Malo Saint-Malo 18 mars 2022 ille-et-vilaine saint-malo

Saint-Malo Ille-et-Vilaine