Le Tartuffe ou l’Hypocrite – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE, 10 février 2023, PARIS.

Le Tartuffe ou l’Hypocrite – Comédie-Française, Paris COMEDIE-FRANCAISE. Un spectacle à la date du 2023-02-28 (2023-02-10 au ) 20:30. Tarif : 18.0 à 48.4 euros.

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE Le Tartuffe ou l’Hypocritede Molière Mise en scène Ivo van Hove« Les pièces de Molière sont des drames familiaux, conjugaux, reflétant une société en mutation, écartelée entre des tendances résolument conservatrices – fondées sur une idée de cohésion totale, hiérarchique et collective – et des désirs d’émancipation, de liberté, plus individuels. »À l’occasion du 400e anniversaire de Molière le 15 janvier 2022, Ivo van Hove retrouvait la Troupe pour leur troisième collaboration et créait Le Tartuffe ou l’Hypocrite, version originelle en 3 actes, interdite dès sa création en 1664 et reconstituée grâce au travail de génétique théâtrale mené par Georges Forestier et Isabelle Grellet.Cette version énergique, furieuse même, concentrée sur la crise que l’arrivée de Tartuffe provoque dans une riche famille, en ruines, est resserrée sur la relation passionnelle de Tartuffe avec la deuxième et jeune épouse du riche Orgon, sur le conflit entre le père et le fils ainsi que sur l’opposition entre une vision progressiste et libertine du monde portée par Cléante et celle conservatrice d’Orgon et de sa mère. Dans un espace non réaliste, installation destinée à servir de cadre à ce qui, pour lui, relève d’une expérimentation sociale, Ivo van Hove n’oublie pas que Tartuffe est un mendiant qui « se voit attribuer un rôle de sauveur, de dévot, par Orgon qui trouve en lui un confident, un maître spirituel » jusqu’à ce que, pour « sceller ce lien unique, il décide de faire de Tartuffe son seul héritier. Alors la bombe explose. »Version interdite en 3 actes et en vers restituée par Georges Forestier avec la complicité d’Isabelle GrelletSpectacle créé le 15 janvier 2022 Salle RichelieuEn tournéeSuisse Comédie de Genève 13, 14, 15 OCTSpectacle conseillé à partir de 14 ans.EQUIPE ARTISTIQUE :Mise en scène : Ivo van Hove Dramaturgie : Koen Tachelet Claude Mathieu : Mme Pernelle, mère d’OrgonDenis Podalydès : Orgon, mari d’Elmireloïc Corbery : Cléante, frère d’Elmire et beau-frère d’OrgonChristophe Montenez : Tartuffe, faux dévotDominique Blanc : Dorine, suivanteJulien Frison : Damis, fils d’OrgonMarina Hands : Elmire, femem d’OrgonDurée de la représentation : 1h50 sans entracte***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau “Alerte Attentat”, toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l’accès à l’enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).Nous vous remercions de votre compréhension. Le Tartuffe ou l’Hypocrite – Comédie Française, Paris Julien Frison, Marina Hands, Dominique Blanc, Ivo van Hove, Christophe Montenez, Denis Podalydès, Loic Corbery, Claude Mathieu, Molière, Le Tartuffe ou l’Hypocrite – Comédie Française, Paris

Votre billet est ici

COMEDIE-FRANCAISE PARIS Place Colette 75001

COMEDIE-FRANCAISE (L.2-1079409) PRESENTE CE SPECTACLE

Le Tartuffe ou l’Hypocrite

de Molière

Mise en scène Ivo van Hove

« Les pièces de Molière sont des drames familiaux, conjugaux, reflétant une société en mutation, écartelée entre des tendances résolument conservatrices – fondées sur une idée de cohésion totale, hiérarchique et collective – et des désirs d’émancipation, de liberté, plus individuels. »

À l’occasion du 400e anniversaire de Molière le 15 janvier 2022, Ivo van Hove retrouvait la Troupe pour leur troisième collaboration et créait Le Tartuffe ou l’Hypocrite, version originelle en 3 actes, interdite dès sa création en 1664 et reconstituée grâce au travail de génétique théâtrale mené par Georges Forestier et Isabelle Grellet.

Cette version énergique, furieuse même, concentrée sur la crise que l’arrivée de Tartuffe provoque dans une riche famille, en ruines, est resserrée sur la relation passionnelle de Tartuffe avec la deuxième et jeune épouse du riche Orgon, sur le conflit entre le père et le fils ainsi que sur l’opposition entre une vision progressiste et libertine du monde portée par Cléante et celle conservatrice d’Orgon et de sa mère. Dans un espace non réaliste, installation destinée à servir de cadre à ce qui, pour lui, relève d’une expérimentation sociale, Ivo van Hove n’oublie pas que Tartuffe est un mendiant qui « se voit attribuer un rôle de sauveur, de dévot, par Orgon qui trouve en lui un confident, un maître spirituel » jusqu’à ce que, pour « sceller ce lien unique, il décide de faire de Tartuffe son seul héritier. Alors la bombe explose. »

Version interdite en 3 actes et en vers restituée par Georges Forestier avec la complicité d’Isabelle Grellet

Spectacle créé le 15 janvier 2022 Salle Richelieu

En tournée

Suisse Comédie de Genève 13, 14, 15 OCT



Spectacle conseillé à partir de 14 ans.



EQUIPE ARTISTIQUE :

Mise en scène : Ivo van Hove

Dramaturgie : Koen Tachelet

Claude Mathieu : Mme Pernelle, mère d’Orgon

Denis Podalydès : Orgon, mari d’Elmire

loïc Corbery : Cléante, frère d’Elmire et beau-frère d’Orgon

Christophe Montenez : Tartuffe, faux dévot

Dominique Blanc : Dorine, suivante

Julien Frison : Damis, fils d’Orgon

Marina Hands : Elmire, femem d’Orgon



Durée de la représentation : 1h50 sans entracte

***** MESSAGE IMPORTANT DE LA COMEDIE FRANCAISE A PARIS ***** Suite au renforcement du plan Vigipirate au niveau “Alerte Attentat”, toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac à main) se verra interdire l’accès à l’enceinte des trois théâtres de la Comédie-Française (Salle Richelieu, Théâtre du Vieux-Colombier, Studio-Théâtre).

Nous vous remercions de votre compréhension.

. EUR18.0 18.0 euros

Votre billet est ici