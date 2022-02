LE TARTUFFE OU L’HYPOCRITE – CINÉMA L’OUSTAL Cinéma l’Oustal Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Cinéma l’Oustal, le dimanche 6 février à 15:00

Célébrer Molière en sa Maison par une œuvre jamais jouée par la Troupe paraît inimaginable et, pourtant, avec Le Tartuffe ou l’Hypocrite, IVO VAN HOVE nous entraîne à la découverte de la version originelle, interdite dès après la première représentation de 1664. Pour plus de renseignements cliquez ici > [Site internet Cinéma L’Oustal](https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/fiche-film-cinema/M7RRQY/le-tartuffe-ou-l-hypocrite.html)

tarif plein : 15€ – tarif réduit (abonnés du cinéma) : 12€ – tarif enfant de moins de 18 ans : 8€

Molière en sa Maison Cinéma l’Oustal place du 8 mai 1945 31190 auterive Auterive Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T15:00:00 2022-02-06T17:00:00

