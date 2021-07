Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Le Tartuffe L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Le Tartuffe L’Azimut – Théâtre La Piscine, 16 février 2022-16 février 2022, Châtenay-Malabry. Le Tartuffe

du mercredi 16 février 2022 au jeudi 17 février 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Si vous avez déjà vu douze Tartuffe, oubliez tout ce que vous savez. Si vous ne connaissez rien de ce classique, c’est parfait : Yves Beaunesne sera votre guide ! Ce qui l’intéresse, chez Tartuffe, c’est la force d’attraction qu’il exerce sur les autres. Charismatique et séduisant, ce Tartuffe-là sera aussi crooner, pour mieux vous charmer.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Molière / Yves Beaunesne L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T20:30:00 2022-02-16T22:45:00;2022-02-17T19:30:00 2022-02-17T21:45:00

