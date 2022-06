Le Tartuffe, 30 mai 2023, .

2023-05-30 20:00:00 – 2023-05-30

15 15 EUR Durée 2h

La jeune troupe éphémère du Théâtre de la Cité à Toulouse présente une version audacieuse du Tartuffe de Molière, mis en scène par Guillaume Séverac-Schmitz, et donne une nouvelle jeunesse à cette pièce d’anthologie du répertoire classique.

« Le Tartuffe » est une pièce sur la crise familiale, et plus particulièrement celle d’un père, qui décide d’engager un objecteur de conscience pour éviter de sombrer totalement. Orgon laisse entrer un homme dans sa maison et cette arrivée voyeuriste trouble l’intimité d’une famille dont les liens semblent plus compliqués qu’il n’y paraît. Le regard du Tartuffe fait apparaître des zones de tensions, des déséquilibres, qui ne sont pas seulement inhérents à son arrivée fracassante, mais qui existaient probablement avant lui. Chaque personnage cherche affectivement à trouver sa place.

